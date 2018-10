O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

21 de Outubro de 2018 15:56

Por Alex Dobuzinskis

(Reuters) - A loteria norte-americana Mega Millions acumulou para 1,6 bilhão de dólares, um recorde mundial para um prêmio de loteria, depois que o sorteio da noite de sexta-feira não teve vencedores, disseram os diretores do concurso.

O próximo sorteio da Mega Millions será na terça-feira, depois de ninguém ter acertado os números 15, 23, 53, 65, e 70 e a chamada "Mega Ball" com o número 7.

"A Mega Millions já entrou em território histórico, mas é realmente impressionante pensar que o prêmio já chegou ao maior valor de todos os tempos, um recorde mundial", disse o diretor da Mega Millions, Gordon Medenica, em nota.

A Mega Millions é coordenada pela Associação Lotérica Multi-estatal, assim como outras loterias, incluindo a chamada Powerball.

Um sorteio promovido no sábado pela Powerball tinha o prêmio estimado de 470 milhões de dólares. Os números vencedores foram: 16, 54, 57, 62, 69, e a Powerball 23.

Não houve vencedor no sorteio de sábado da Powerball e o novo prêmio acumulado é estimado em 620 milhões de dólares, anunciou a loteria em seu site neste domingo. O próximo sorteio está marcado para quarta-feira.

Ambos os prêmios de loterias aumentaram recentemente por conta de mudanças de regra que diminuíram as chances de vitória.

A probabilidade de vencer a Mega Millions baixou há um ano atrás para 1 a cada 303 milhões de tentativas, de 1 a cada 259 milhões, isso para gerar prêmios maiores.

Se um apostador acertar os seis números e vencer o prêmio, ele pode optar pelo pagamento imediato de 904 milhões de dólares, ou receber o total de 1,6 bilhão ao longo de 29 anos.

O atual prêmio bate o recorde anterior, de 1,586 bilhão de dólares para um sorteio da Powerball em 2016, disse Seth Elkin, um porta-voz da Mega Millions.

Uma loteria espanhola chamada El Gordo gera tipicamente prêmios maiores que a Mega Millions ou a Powerball, mas o dinheiro é dividido entre muitos vencedores, e nenhum prêmio único da El Gordo chega perto do prêmio total da Mega Millions, disse Elkin.

Os 24 sorteios bi-semanais da Mega Millions não produziram um vencedor desde 24 de julho, quando um bolão de 11 funcionários de um escritório no condado de Santa Clara, na Califórnia, ganhou um prêmio de 543 milhões de dólares.

Isso acontece, em parte, por conta da maneira como a loteria é desenvolvida.

Quando diretores da Mega Millions mudaram as regras em outubro de 2017 para diminuir as chances de acerto e aumentaram preços de bilhetes de 1 para 2 dólares, a então presidente da Mega Millions Debbie Alford disse que as inovações promoveriam prêmios de chamar a atenção, além de gerar receitas maiores.

Líderes da indústria lotérica dos Estados Unidos, que gera cerca de 80 bilhões de dólares em receitas anuais, experimentaram regras diferentes e novas estratégias de marketing, mas encontraram interesses decrescentes entre os millennials, que estão acostumados com as gratificações quase instantâneas de jogos online e redes sociais.

Os bilhetes da loteria Mega Millions são vendidos em 44 Estados norte-americanos, no Distrito de Columbia, e nas Ilhas Virgens. Diversos Estados dos EUA permitem compras de bilhetes online, mas proíbem compras de fora do Estado ou do país, disse Elkin.

Se mais de um vencedor acerta os números, o prêmio é dividido proporcionalmente, como já aconteceu quando um recorde anterior da Mega Millions de 656 milhões de dólares, sorteado em março de 2012, foi compartilhado por vencedores de Kansas, Illinois e Maryland, disse um diretor.

