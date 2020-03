Gary Stokes, do OceansAsia, mostra máscaras recolhidas de praia nas Ilhas Soko 7/3/2020 REUTERS/Yoyo Chow

HONG KONG (Reuters) - Máscaras descartadas estão se amontoando nas praias e trilhas naturais de Hong Kong, e grupos ambientalistas estão alertando que esse lixo representa uma grande ameaça à vida marinha e aos hábitats dos animais selvagens.

Há semanas, a maioria dos 7,4 milhões de habitantes de Hong Kong vem usando máscaras descartáveis todos os dias na esperança de evitar o coronavírus, que já infectou 126 pessoas na cidade e matou três delas.

Mas muitas máscaras não são descartadas devidamente, e vêm aparecendo amontoadas no interior ou no mar, onde a vida marinha pode confundi-las com comida, terminando nas praias ao lado das sacolas plásticas de praxe e outros tipos de detrito.

Os grupos ambientalistas, que já lutam contra o fluxo de lixo marinho da China continental e de outras partes, dizem que as máscaras usadas para se proteger do coronavírus e descartadas agravaram o problema e ainda provocaram preocupação com a disseminação de germes.

"Só tivemos máscaras nas últimas seis a oito semanas, um volume enorme... agora estamos vendo o efeito no meio ambiente", disse Gary Stokes, fundador do grupo ambientalista Oceans Asia.

Stokes citou o exemplo das ilhas hongueconguesas isoladas e desabitadas de Soko, localizadas ao sul do aeroporto internacional.

Ele disse que inicialmente encontrou 70 máscaras descartadas em um trecho de praia de 100 metros, e que quando voltou, uma semana depois, havia mais de 30 outras.

"Isso foi bastante alarmante para nós."

Outras praias ao redor da cidade contam uma história parecida, acrescentou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram