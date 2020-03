MOSCOU (Reuters) - Um médico que acompanhou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em uma visita ao principal hospital de Moscou para pacientes de coronavírus na semana passada foi diagnosticado com o vírus nesta terça-feira.

Putin visitou na terça-feira passada o hospital Kommunarka, onde conversou com o médico Denis Protsenko. Nenhum deles usou equipamentos de proteção durante a conversa, como mostraram imagens da visita transmitidas pela televisão.

Protsenko escreveu no Facebook: "Sim, tive um diagnóstico positivo de coronavírus, mas me sinto muito bem. Isolei-me no meu escritório. Acho que a imunidade que desenvolvi neste mês está fazendo seu trabalho".

O Kremlin disse que Putin está sendo examinado frequentemente para detectar o coronavírus e que "tudo está bem", relatou a agência de notícias RIA.

Ela já havia dito que o presidente está sendo protegido de vírus e outras doenças "o tempo inteiro".

Putin vestiu um traje anticontaminação ao visitar os pacientes no hospital na semana passada, mas não usava o equipamento de proteção durante uma reunião com Protsenko, com quem foi fotografado trocando um aperto de mãos.

O Kremlin relatou um caso de coronavírus no governo de Putin na sexta-feira, mas disse que a pessoa em questão não teve contato com ele e que todas as medidas para evitar que o vírus se dissemine mais estão sendo tomadas.

(Por Polina Devitt)

