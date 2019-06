Por Hugh Bronstein

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México completará a alocação de forças da Guarda Nacional à sua fronteira sul com a Guatemala nesta semana e prometeu reprimir os traficantes humanos depois que quase 800 pessoas foram encontradas em contêineres de transporte que seguiam para a fronteira dos Estados Unidos, disseram autoridades nesta segunda-feira.

Conforme um acordo assinado 10 dias atrás com Washington, o México prometeu enviar cerca de 6 mil membros da Guarda Nacional para controlarem o fluxo de imigrantes que chega ao país vindos da América Central. O pacto deu 45 dias para o México reduzir o número de imigrantes que atravessam seu território rumo aos EUA.

Se o presidente norte-americano, Donald Trump, não ficar satisfeito com os resultados ao final deste período, disse que retomará os planos de adotar tarifas punitivas contra bens mexicanos. A medida abalaria a economia do México, já que os EUA são seu principal parceiro comercial.

"A mobilização da Guarda Nacional será finalizada nesta semana, com apoio do Ministério da Defesa e da Marinha", disse o ministro das Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, em uma coletiva de imprensa.

A polícia mexicana encontrou 785 cidadãos estrangeiros, muitos deles crianças, espremidos em oito contêineres puxados por quatro caminhões em Veracruz, Estado do leste do país, no sábado.

Ebrard disse que cada viajante pagou de 3.500 a 5 mil dólares em seu país de origem para ser transportado através do México rumo aos EUA.

Trump fez da redução da imigração ilegal uma de suas principais políticas de governo agora que se prepara para concorrer à reeleição no ano que vem.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram