CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente do México e o principal grupo de lobby empresarial dos Estados Unidos pediram que o presidente Donald Trump desista da ameaça que fez de impor tarifas punitivas sobre importações mexicanas, em meio a uma disputa sobre imigração.

Trump afirmou que introduziria tarifas em 10 de junho se o México não suspendesse o fluxo de imigração ilegal, vindo em sua maioria de países da América Central, e passando pela fronteira dos EUA com o México. As cobranças afetariam ativos financeiros e mexicanos e prejudicariam o mercado mundial de capitais.

"Eu digo a todos os mexicanos para ter fé, vamos superar essa atitude do governo dos Estados Unidos, eles vão se retratar por que o povo mexicano não merece ser tratado dessa maneira", disse López Obrador a jornalistas.

A influente Câmara de Comércio dos Estados Unidos busca maneiras para combater a medida proposta por Trump contra o México, incluindo as opções legais.

"Não temos escolha a não ser buscar todas as opções disponíveis para combater a medida", disse Neil Bradley, vice-presidente executivo e chefe de políticas do grupo.

Outros grupos industriais também criticaram a ameaça de Trump, dizendo que aquilo custaria às empresas, produtores rurais e consumidores americanos que já estão sofrendo com as consequências da disputa comercial dos EUA com a China.

