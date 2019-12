María Teresa Mercado, embaixadora do México na Bolívia, no prédio da chancelaria boliviana em La Paz 21/11/2019 REUTERS/Manuel Claure

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores do México disse nesta segunda-feira que instruiu a embaixadora do país na Bolívia a retornar ao México para garantir sua segurança, depois que o governo da Bolívia declarou a diplomata como "persona non grata".

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, ordenou na segunda-feira que a embaixadora mexicana no país, María Teresa Mercado, e várias autoridades espanholas deixem o país dentro de 72 horas.

(Reportagem de Daina Beth Solomon)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram