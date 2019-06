CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Em negociação com os Estados Unidos, o México ofereceu enviar até 6 mil homens de sua Guarda Nacional para a fronteira sul do país com a Guatemala para ajudar na contenção de fluxos migratórios, de acordo com duas pessoas com conhecimento do assunto.

A informação foi primeiramente noticiada pelo jornal Washington Post.

O México enviou uma delegação de autoridades para Washington para tentar evitar a concretização das ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump, de impor tarifas sobre produtos mexicanos caso o país não faça mais para combater o fluxo de migrantes para os Estados Unidos.

Durante as conversas, os Estados Unidos propuseram deportar para o México migrantes sem documentos vindos da Guatemala como parte do acordo, mas este ponto ainda não tinha sido acertado, segundo uma fonte mexicana familiarizada com o processo.

(Reportagem de Dave Graham)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram