CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, disse na sexta-feira que apresentará um documento na cúpula do G20 neste mês que pedirá que as nações participantes reconheçam o alto número de migrantes deixando a América Central através do México.

"Apresentaremos um documento para que o grupo considere a questão... essencialmente, é pedir que eles parem de fechar seus olhos para a crise que temos na América Central", disse Ebrard em uma audiência do Senado mexicano.

O México na semana passada firmou um compromisso com os Estados Unidos para exercer controles mais rígidos sobre a imigração para evitar tarifas punitivas.

(Reportagem de Daina Beth Solomon)

