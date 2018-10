O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Outubro de 2018 13:17 23. Outubro 2018 - 13:17

Por David Alire Garcia

MAZATLÁN, México (Reuters) - Milhares de pessoas foram retiradas de áreas de risco, janelas e portas foram cobertas com tábuas e aulas foram canceladas no litoral mexicano do Pacífico devido à aproximação do furacão Willa, que ameaça resorts turísticos com ventos fortes e chuvas pesadas nesta terça-feira.

Na noite de segunda-feira moradores protegeram janelas e portas com grandes tábuas de madeira em hotéis que ficam diante do calçadão histórico de Mazatlán, cidade litorânea popular do Estado de Sinaloa, enquanto turistas passeavam e palmeiras oscilavam sob uma brisa suave.

Previsto para ser um dos furacões mais fortes a atingirem o México vindos do Pacífico nos últimos anos, o Willa deve chegar à terra alguns quilômetros ao sul de Mazatlán na tarde desta terça-feira.

Em um posto de combustível nos arredores da cidade, uma fila constante de carros esperava para reabastecer e fazer compras na loja de conveniência vizinha.

A frentista Zulema Pardo contou que os moradores estavam se enfileirando há horas para armazenar itens básicos, comprando garrafões de água e gasolina e deixando a prateleira de pão completamente vazia.

"As pessoas estão realmente assustadas", disse. "Estão loucas e tensas".

Na noite de segunda-feira a tempestade estava avançando cerca de 280 quilômetros ao sul-sudoeste de Mazatlán, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), sediado em Miami

Vários outros refúgios turísticos de Nayarit, além da estância litorânea de Puerto Vallarta, no Estado de Jalisco, também ficam próximas da rota da tempestade, que se prevê provocar "elevação das marés, vento e chuvas", disse o NHC.

O Willa, que era um furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson que vai até 5, estava gerando ventos contínuos máximos de quase 215 km/h na noite de segunda-feira e rajadas até maiores, segundo o NHC.

O Willa está rumando para o norte, e se prevê que enfraqueça depois que chegar à costa, disse o centro.

Antonio Echevarria, governador de Nayarit, disse que mais de 10 mil pessoas estão sendo retiradas e que as escolas serão fechadas. Ele aconselhou os locais a não desafiarem a tempestade.

"Não vamos dar uma de machões. Não vamos agir como super-heróis. É um furacão muito forte, muito potente, e não queremos nenhuma tragédia".

Sinaloa também cancelou aulas na maior parte do Estado.

(Reportagem adicional de Dave Graham e Brendan O'Brien)

