XANGAI (Reuters) - Em vez de travar uma guerra comercial com a China, os Estados Unidos deveriam abandonar sua mentalidade de vencer a qualquer custo e considerar os interesses de seu próprio povo e da comunidade global, afirmou neste sábado o jornal estatal chinês Diário do Povo.

O jornal do Partido Comunista da China pediu aos Estados Unidos que cancelem todas as tarifas sobre produtos chineses, alegando que a única forma de resolver questões comerciais é através do "diálogo igualitário".

As esperanças de que os dois lados possam reavivar as negociações foram levantadas, pouco antes da reunião na próxima semana entre o presidente Xi Jinping e o presidente dos EUA Donald Trump no Japão, onde ambos participarão de uma cúpula do G20.

O Escritório do Representante Comercial dos EUA está realizando sete dias de audiências com fabricantes e outras empresas que provavelmente serão afetadas por uma nova rodada de tarifas sobre importações chinesas proposta pelo presidente dos EUA no valor de 300 bilhões de dólares.

De acordo com o Diário do Povo, todas as audiências anteriores haviam mostrado "esmagadora" oposição aos aumentos de tarifas, mas isso não havia feito diferença.

(Reportagem de David Stanway e Winni Zhou)

