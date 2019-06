PARIS (Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, minimizou nesta terça-feira a morte de um carvalho que ofereceu no ano passado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que as pessoas não deveriam ver simbolismos em tudo e que enviará uma nova árvore ao líder norte-americano.

Os dois homens comemoraram o relacionamento especial entre os EUA e a França durante a visita de Estado de Macron em abril de 2018 a Washington plantando uma muda de carvalho nas dependências da Casa Branca.

Ela foi posta em quarentena devido ao temor de que parasitas na árvore pudessem se espalhar para outras na propriedade.

Neste final de semana autoridades dos EUA disseram que ela morreu, desencadeando uma avalanche de postagens em redes sociais que compararam sua morte ao relacionamento difícil que os dois líderes vêm tendo desde a visita.

Macron está em conflito com a abordagem unilateralista de Trump no comércio, na mudança climática e em um acordo nuclear com o Irã.

"Nós lhe enviaremos outra, não é uma tragédia", disse Macron à rede suíça RTS durante reunião da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Genebra. "Não vejam símbolos onde não há nenhum, o símbolo era plantá-la juntos".

A árvore da floresta francesa de Belleau, onde quase 2 mil soldados norte-americanos morreram em uma batalha da Primeira Guerra Mundial, foi retirada não muito tempo depois de ser plantada.

"Acontece que este carvalho foi posto em quarentena por razões sanitárias norte-americanas e o pobrezinho não sobreviveu", disse Macron. "Enviarei outro carvalho porque acho que os fuzileiros dos EUA e a amizade pela liberdade entre nossos povos fazem com que valha a pena."

(Por Marine Pennetier)

