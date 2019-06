PARIS (Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta segunda-feira que 31 de outubro deve ser o prazo "final" para o já adiado Brexit.

Macron estava entre outros líderes da União Europeia que se opuseram a prorrogar a extensão dada ao Reino Unido quando o prazo se prolongou de março para o final de outubro.

"Acho que esse é o último, último prazo, porque eu não quero que a nova Comissão e esses novos executivos tenham de lidar com (isso)", disse ele em referência à nomeação de novos chefes de grandes instituições da UE.

"Acho que procrastinar é um grande erro."

Macron falou em inglês no Palácio do Eliseu, em Paris, com membros da Conferência Monetária Internacional.

"Eu realmente acredito que agora devemos implementar a decisão do povo britânico, exceto se o próprio povo britânico decidir outra coisa", afirmou Macron.

"Esse é o motivo pelo qual eu sempre fui pintado como o homem inflexível na sala sobre essa questão do Brexit. Mas eu apoio tal caracterização."

Macron, no entanto, deixou a porta aberta para outra prorrogação do Brexit caso o Reino Unido peça mais tempo para um segundo referendo. "É plausível se tivermos a perspectiva ou de um novo referendo ou de um arranjo totalmente novo aceitável para os 27 e nosso negociador."

Além disso, Macron descreveu como um "esforço em vão" qualquer tentativa britânica de tentar renegociar o atual acordo para dissolver o chamado "backstop irlandês".

