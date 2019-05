BRUXELAS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse na terça-feira que queria dois homens e duas mulheres com personalidades fortes para cargos de liderança da União Europeia nos próximos cinco anos, embora ele tenha se recusado a nomear seus principais candidatos.

"É importante para mim que as pessoas nas posições mais sensíveis compartilhem do nosso projeto e sejam as mais carismáticas, criativas e competentes, dentro do possível", disse Macron a jornalistas após um jantar informal de líderes da UE em Bruxelas.

"Eu não faço parte daqueles que querem líderes da Comissão Europeia ou do Conselho Europeu que não ofusquem os líderes nacionais", disse.

"É importante que tenhamos um equilíbrio de gêneros, que indiquemos dois homens e duas mulheres", acrescentou. "Eu quero união. Se todos continuarem presos em relação a nomes como estão, ficaremos bloqueados."

Macron e Angela Merkel estão em um impasse sobre quem deveria ser o próximo chefe da Comissão Europeia, com a chanceler alemã apoiando um conterrâneo alemão de seu próprio partido, o parlamentar europeu Manfred Weber.

Autoridades francesas disseram que a falta de experiência política de Weber em um cargo tão importante na UE ou nacional era um problema, assim como o fato de que ele não fala francês.

(Reportagem de Michel Rose)

