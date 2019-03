Adám Chávez aparece ao lado do irmão hugo e da mãe Elena Frias, em 2012 16/03/2012 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

CARACAS (Reuters) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira que designou Adán Chávez, irmão do falecido ex-presidente Hugo Chávez, como embaixador em Cuba.

Cuba é o aliado político mais próximo do país petrolífero e há anos Caracas tem apoiado a ilha com exportações de petróleo sob condições preferenciais de pagamento.

Maduro disse em uma mensagem no Twitter que, além da embaixada, Chávez "seguirá à frente da vice-presidência de Assuntos Internacionais do Partido PSUV", o Partido Socialista Unido da Venezuela.

A embaixada em Cuba estava sob o comando do ex-ministro do Petróleo venezuelano, Alí Rodríguez, até sua morte, no fim de 2018.

Adán Chávez, um físico de 66 anos e irmão mais velho do ex-presidente, já foi o embaixador venezuelano em Havana em 2004 e está entre os funcionários que sofreram sanções dos Estados Unidos.

(Por Vivian Sequera)

