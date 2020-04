RIAD (Reuters) - O maior órgão religioso da Arábia Saudita, o Conselho dos Eruditos Sênior, pediu que muçulmanos de todo o mundo façam suas preces em casa durante o Ramadã, caso seus países exijam distanciamento social, para interromper a disseminação do coronavírus, informou neste domingo a agência de notícias estatal SPA.

O mês sagrado de jejum do Ramadã começa no final desta semana. Durante esse período, os fiéis normalmente encerram seus jejuns com amigos e familiares e realizam orações à noite em grande aglomerações realizadas nas mesquitas.

"Os muçulmanos devem evitar aglomerações, porque elas são a principal causa da disseminação da infecção... e devem lembrar que preservar as vidas das pessoas é um ato grandioso, que os aproxima de Deus", afirmou o conselho em comunicado.

A Arábia Saudita tem 8.274 casos confirmados de COVID-19, a doença respiratória causada pelo novo coronavírus, e 92 mortes relatadas até agora. É o maior número entre os seis países do Golfo, que somam 24.374 casos e 156 óbitos.

(Reportagem de Ghaida Ghantous e Marwa Rashad)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram