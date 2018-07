O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

BERLIM (Reuters) - Mais da metade dos alemães acredita que a Europa consegue se defender sem o auxílio militar dos Estados Unidos, mostrou uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, menos de uma quinzena depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, dizer que pode retirar o apoio ao país.

Só 37 por cento dos entrevistados disseram crer que a Europa depende do auxílio militar dos EUA, apontou a sondagem Forsa.

A pesquisa não encontrou diferenças significativas entre regiões orientais da Alemanha e áreas ocidentais, que têm laços históricos mais fortes com os EUA. No lado oriental, 60 por cento acreditam que o continente não precisa de Washington, e no lado ocidental, 55 por cento.

Trump deu um ultimato aos aliados europeus em 12 de julho, alertando em uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que os EUA podem retirar seu apoio se a Europa não arcar com mais do que ele chamou de fardo injusto sobre os contribuintes norte-americanos no financiamento da aliança.

Refutando a chanceler alemã, Angela Merkel, ele também descreveu a Alemanha como "refém" de Moscou porque, disse ele, Berlim apoia a construção de um gasoduto russo no Mar Báltico.

Cerca de 84 por cento dos entrevistados disseram que os comentários de Trump sobre um controle da Rússia sobre seu país foram "completamente absurdos", de acordo com a enquete, que entrevistou 1.004 alemães.

Ainda mais – 92 por cento – disseram suspeitar que a motivação das colocações de Trump é principalmente promover a venda de gás liquefeito dos EUA à Europa e à Alemanha.

Dois terços disseram apoiar a construção do gasoduto Nord Stream 2 porque ele ajudará a criar uma fonte de gás natural mais confiável para a Alemanha.

(Reportagem de Riham Alkousaa)

