Este conteúdo foi publicado em 11 de Março de 2018 18:37 11. Março 2018 - 18:37

LIMA (Reuters) - A maioria dos peruanos quer que o presidente Pedro Pablo Kuczynski renuncie ou seja afastado da Presidência pelo Congresso, revelou uma pesquisa do instituto Ipsos publicada pela imprensa local neste domingo.

Kuczynski escapou por uma margem apertada de um processo de impeachment em dezembro, mas parlamentares de oposição fazem uma nova tentativa de afastar o presidente de centro-direita pelas suas ligações com a empreiteira Odebrecht.

A pesquisa aponta que 58 por cento dos peruanos querem que o presidente seja impedido pelo Congresso, contra 37 por cento que defendem sua permanência no governo. Um número similar, 56 por cento, gostaria que Kuczynski renunciasse para que o vice-presidente Martin Vizcara possa assumir.

O presidente peruano tem consistentemente negado qualquer situação ilegais ou impróprias nos pagamentos que sua firma de consultoria teria recebido da Odebrecht quando ele era ministro, há mais de 10 anos.

"Eu vou me defender e não vou renunciar porque não fiz nada de errado", disse Kuczynski a um grupo de apoiadores na última sexta-feira.

A votação do novo pedido de impeachment, apresentado pelos partidos de esquerda Frente Ampla e Novo Peru, será marcada para depois da fala do presidente a um comitê investigativo do Congresso sobre suas conexões com a Odebrecht no próximo dia 16.

A aprovação do presidente peruano se mantém em 19 por cento, e a desaprovação a seu governo está em 76 por cento.

(Por Mitra Taj)

