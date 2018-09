O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 14 de Setembro de 2018 13:05 14. Setembro 2018 - 13:05

GENEBRA (Reuters) - Os corpos de 21 pessoas que provavelmente eram imigrantes que tentavam chegar à Espanha apareceram em praias do Mediterrâneo neste mês, disse a agência de imigração da Organização das Nações Unidas (ONU) em um comunicado nesta sexta-feira.

As mortes mais recentes elevam a 1.586 o total de imigrantes mortos no Mediterrâneo neste ano, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Os corpos de nove africanos subsaarianos foram encontrados em 4 de setembro em uma praia perto de Marsa Ben M’Hidi, na província argelina de Tlemcen, a cerca de 200 quilômetros do litoral espanhol.

No dia seguinte mais quatro corpos foram recuperados na praia vizinha de Saidia, que tem vista para a fronteira com o Marrocos.

No dia 10 de setembro os corpos de seis imigrantes, incluindo duas mulheres e uma criança, apareceram nas areias de Driouch, perto de Nador, no Marrocos, disse a OIM.

O corpo de uma mulher foi encontrado na praia de Las Salinas, em Roquetas de Mar, Almería, em 11 de setembro, e o corpo de um jovem africano subsaariano foi recuperado por pescadores perto de La Almadraba, no enclave espanhol de Ceuta, em 13 de setembro.

(Por Tom Miles)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português