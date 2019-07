PAMPLONA, Espanha (Reuters) - Um homem foi chifrado e ao menos quatro outras pessoas foram hospitalizadas com ferimentos após o sexto dia das corridas de touros do festival de São Firmino, na cidade de Pamplona, no norte da Espanha, disse a Cruz Vermelha nesta sexta-feira.

Entre 7 e 14 de julho, milhares de pessoas tomam as ruas da cidade medieval às 8h da manhã para participar da tradição de séculos de correr dos touros, como parte do festival de uma semana.

Na rota de 875 metros pelas ruas estreitas da cidade, meia dúzia de touros menores e agressivos criados especialmente, liderados por meia dúzia de novilhos maiores e mais dóceis, disparam de seu cercado para a arena local enquanto os corredores desviam dos chifres e dos cascos dos animais em disparada.

A corrida desta sexta-feira durou meros 2 minutos e 18 segundos, mas a maioria dos corredores só percorre um trecho curto até ser ultrapassada pela manada.

Mais tarde os touros são mortos por matadores na arena.

(Por Susana Vera)

