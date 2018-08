O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

(Reuters) - Seis grandes novos incêndios florestais eclodiram nos Estados Unidos, elevando o número de focos ativos em todo o país para mais de 100, com a expectativa de que outros mais surjam causados por raios em terrenos secos, disseram autoridades no sábado.

Mais de 30 mil funcionários, incluindo bombeiros de todos os Estados Unidos, e quase 140 da Austrália e Nova Zelândia, lutam contra as chamas que já consumiram mais de 648 mil hectares, segundo o Centro Nacional de Coordenação Interagências.

"Esperamos que haja novos focos de incêndios iniciados hoje", disse Jeremy Grams, diretor do Centro de Previsão de Tempestades do Serviço Meteorológico Nacional, em Oklahoma, em entrevista no sábado.

Ele disse que tempestades secas, que produzem raios, mas pouca chuva, são esperadas em partes da região das Montanhas Rochosas, enquanto o noroeste dos EUA tem condições climáticas críticas que incluem fortes ventos e baixa umidade relativa.

Os bombeiros estavam enfrentando mais um dia de temperaturas extremamente altas e ventos fortes no sábado, informou o Centro Nacional de Coordenação Interagências.

Os incêndios devastaram Estados de Washington a Novo México, com a Califórnia entre os mais atingidos.

Um mecânico que ajudou a combater o incêndio em Carr, perto de Redding, no norte da Califórnia, morreu em um acidente de carro na quinta-feira.

O incêndio de 77,2 mil hectares em Carr destruiu quase 1.100 casas.

Cerca de 160 quilômetros a sudoeste do incêndio de Carr, cerca de 3.500 bombeiros combatem o fogo do Complexo de Mendocino, que já queimou 132,8 mil hectares no sábado e é o maior incêndio já registrado na Califórnia.

(Reportagem de Jon Herskovitz em Austin, Texas)

