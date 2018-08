O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

KUALA LUMPUR (Reuters) - A Malásia apreendeu chifres de rinoceronte no valor de quase 12 milhões de dólares que iriam para o Vietnã, na maior apreensão de contrabando deste tipo pela nação do sudeste asiático, disseram autoridades nesta segunda-feira.

Especialistas de vida selvagem dizem que a Malásia é um importante ponto de trânsito para o tráfico ilegal de espécies ameaçadas para outros países da Ásia.

Agindo após receber denúncia, autoridades apreenderam 50 chifres com peso aproximado de 116 quilos no terminal de cargas do aeroporto de Kuala Lumpur no dia 13 de agosto, disse uma autoridade ligada à preservação da vida selvagem em comunicado.

O carregamento também incluía nove carcaças do que se acredita serem tigres e ursos com peso aproximado de 200 quilos.

"Todos os itens de vida selvagem seriam exportados para fora da Malásia sem a devida autorização", disse Abdul Kadir Abu Hashim, diretor-geral do Departamento Nacional de Vida Selvagem e Parques, em comunicado.

O departamento realizará exames de DNA para identificar as espécies envolvidas, acrescentou.

Acredita-se que o carregamento, estimado em 11,7 milhões de dólares, foi enviado originalmente da África e tinha como destino Hanói, capital do Vietnã.

Uma investigação revelou que a remessa tinha sido despachada com documentos falsos, e estão sendo feitos esforços para identificar seu verdadeiro proprietário, afirmou Abdul Kadir.

O comércio global de chifres de rinoceronte é proibido por uma convenção da Organização das Nações Unidas (ONU), mas valorizado em alguns países asiáticos como ingrediente de remédios tradicionais para curar de febres a casos de câncer.

No ano passado, a Malásia apreendeu cerca de 3,1 milhões de dólares em chifres de rinoceronte levados por avião de Moçambique via Catar.

(Reportagem de Rozanna Latiff)

