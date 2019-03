KUALA LUMPUR (Reuters) - A Malásia ordenou nesta quinta-feira que 111 escolas fossem fechadas, depois que mais de 200 crianças, professores e outras pessoas foram hospitalizadas devido à inalação de vapores químicos, mas o primeiro-ministro do país disse acreditar que a crise de intoxicação está sob controle.

No total, 250 pessoas foram internadas, incluindo oito na UTI, segundo a agência nacional de gerenciamento de desastres, depois de serem envenenadas por vapores de dejetos químicos lançados em um rio no distrito industrial de Pasir Gudang, no Estado de Johor, no sul do país.

É um grande aumento em relação às 35 pessoas, a maioria alunos, que foram levadas a um hospital depois que o descarte de lixo tóxico foi detectado na semana passada.

"Acho que a situação está sob controle", disse Mohamad a repórteres em Pasir Gudang depois de visitar o centro de operações de gerenciamento de desastres e o hospital onde as vítimas estão sendo tratadas.

"O principal é que, mesmo que haja uma recorrência de outras pessoas sendo afetadas... acho que as pessoas encarregadas de lidar com este problema, elas sabem como agir e como controlar esta intoxicação de gás incomum".

Mohamad disse que o episódio não justifica uma declaração de emergência e que o governo mobilizou toda a perícia e os recursos necessários para lidar com "qualquer situação que aconteça".

Na manhã desta quinta-feira, as Forças Armadas enviaram 12 esquadrões de sua unidade química, biológica, radiológica e nuclear para ajudar a limpar o lixo tóxico.

