PARIS (Reuters) - Confrontos sem gravidade entre manifestantes e policiais irromperam nesta segunda-feira na estação Gare de Lyon de Paris, e uma greve nacional contra os planos de reforma da Previdência do presidente francês, Emmanuel Macron, entrou no 19º dia.

A rede de televisão francesa BFM mostrou imagens do batalhão de choque confrontando um grupo de cerca de 30 manifestantes na Gare de Lyon, que é uma das estações mais movimentadas da capital e é muita usada por frequentadores de estâncias de esqui próximas dos Alpes.

Os manifestantes soltaram sinalizadores e fogos de artifício, e a fumaça se espalhou pelo saguão da estação.

As paralisações, que afetaram os preparativos para o Natal, também foram registradas em outras estações principais de Paris, como a Gare du Nord, que gerencia o serviço do Eurostar para Londres e Bruxelas, e a Gare de l'Est.

"Eu entendo (a greve), mas não estou de acordo com isso, pois acho que todos os franceses estão sendo reféns dessa situação e é difícil para nós entender qual é o objetivo", disse Damien Dremont, na Gare de L'Este.

As duas semanas de paralisações contra a reforma de Macron, que descartaria pensões especiais para muitos servidores públicos e obrigaria os cidadãos a trabalhar até os 64 anos para receber a aposentadoria integral, vêm transtornando a rede de transportes da França.

Os trabalhadores da indústria petrolífera francesa também devem votar a favor de uma paralisação nas refinarias como parte do protesto.

(Por Sudip Kar-Gupta)

