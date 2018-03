O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 5 de Julho de 2017 18:08 05. Julho 2017 - 18:08

CARACAS (Reuters) - Grupos aliados ao governo da Venezuela invadiram nesta quarta-feira a sede da Assembleia Nacional, controlada pela oposição, durante sessão especial da Casa, e ao menos um deputado ficou ferido, de acordo com testemunhas.

Parlamentares disseram que grupos violentos entraram no edifício de forma intempestiva e atacaram vários pessoas. "Entraram armados, disparando tiros, entraram com pedras, entraram com pau, atacaram várias pessoas", disse a jornalistas o deputado de oposição Tomás Guanipa.

Enquanto ocorria o incidente, o presidente venezuelano, Nichos Maduro, acompanhava um desfile militar realizado por ocasião do aniversário de assinatura do ato de independência da Venezuela, a oeste da capital.

(Reportagem de Silene Ramírez)

