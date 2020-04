RABAT (Reuters) - O Marrocos vai prorrogar as medidas de isolamento para conter a disseminação do coronavírus por mais um mês, até 20 de maio, informou o governo do país neste sábado.

A decisão foi tomada pelo conselho do governo, após o número de casos de coronavírus aumentar para 2670, incluindo 137 mortes e 298 recuperações na manhã deste sábado.

De acordo com as regras do isolamento imposto em 20 de março, as pessoas só podem sair para comprar alimentos ou remédios e para ocupar alguns cargos importantes. Escolas, mesquitas, lojas não essenciais e locais de entretenimento foram fechados.

Marrocos tornou obrigatório o uso de máscaras e, quem desrespeitar, corre risco de penas de prisão e multas.

O país vem pagando salários àqueles que não conseguem trabalhar e adiou impostos e empréstimos para pequenas empresas para aliviar o impacto econômico relacionado às medidas de isolamento. A economia do país deverá contrair 3,7% em 2020, segundo previsões do FMI.

(Reportagem de Ahmed Eljechtimi)

