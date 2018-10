O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Outubro de 2018 22:10 19. Outubro 2018 - 22:10

Por Costas Pitas e David Milliken

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse a empresários durante uma teleconferência nesta sexta-feira que os políticos da União Europeia estão comprometidos com o alcance de um acordo do Brexit até o final do outono europeu, estabelecendo o que uma fonte disse à Reuters ter sido um tom otimista.

Londres e Bruxelas correm para chegar a um acordo até o fim do ano e empresas estão preocupadas de que ausência de um consenso possa causar a interrupção de tudo, desde cadeias produtivas até voos, incluindo o transporte de alimentos e cargas vivas.

May falou com cerca de 120 empresários para atualizá-los sobre o progresso das negociações após discussões com Bruxelas no início da semana.

"A primeira-ministra falou por cerca de 10 minutos e o tom de sua mensagem foi bem otimista", disse uma fonte familiarizada com o conteúdo da reunião à Reuters.

O gabinete de May disse que a primeira-ministra reconheceu que havia "algumas questões significativas" não resolvidas, mas que o progresso está sendo feito.

"O consenso manifestado pelos líderes na mesa do conselho foi de que eles realmente querem chegar a um acordo assim que possível neste outono", disse o gabinete de May.

"Ela disse que seu objetivo era resolver isso até novembro", afirmou um dos empresários que participaram da conferência.

May ouviu de alguns que o tempo está pressionando e escutou preocupações sobre medidas contingenciais que podem ser irreversíveis, acrescentou a fonte.

Ela também foi perguntada sobre o que o empresariado poderia fazer para ajudar no Brexit, ao que sugeriu que as empresas escrevam para parlamentares no Reino Unido e na Europa para garantir que os líderes estejam cientes de que os negócios precisam de uma solução.

Separadamente, a Bloomberg reportou que May estaria pronta para ceder em uma das principais áreas de conflito nas negociações: a questão da fronteira terrestre entre o Reino Unido e a Irlanda.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português