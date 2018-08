O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Investigadores trabalham no local de ataque com carro do lado de fora do Parlamento britânico, em Londres 14/08/2018 REUTERS/Hannah McKay

LONDRES (Reuters) - Um suposto ataque terrorista do lado de fora do Parlamento britânico nesta terça-feira foi um fato "chocante", disse a primeira-ministra Theresa May, advertindo que a ameaça terrorista contra o Reino Unido continua grave.

A polícia disse que um homem atropelou deliberadamente pedestres e ciclistas, deixando três feridos, antes de se chocar com barreiras de proteção do lado de fora do Parlamento.

"A ameaça para o Reino Unido de terroristas continua grave. Eu peço que o público permaneça vigilante", disse May, que está fora do país de férias, em comunicado.

O porta-voz de May disse que a primeira-ministra teve reuniões com autoridades de segurança durante o dia em decorrência do incidente.

