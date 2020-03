WASHINGTON (Reuters) - Os republicanos do Senado dos Estados Unidos disseram nesta terça-feira que esperam que o governo Trump chegue a um acordo com os democratas da Câmara sobre um pacote econômico em meio ao surto de coronavírus, incluindo possíveis 300 bilhões de dólares em benefícios fiscais na folha de pagamento.

O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse que o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, se reuniria com a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, nesta terça-feira para discutir as medidas econômicas, acrescentando esperar que um acordo bipartidário seja alcançado em breve.

(Reportagem de Andrea Shalal, Richard Cowan e David Lawder; Texto de Susan Heavey)

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447745))

