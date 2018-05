O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

LONDRES (Reuters) - Quando Meghan Markle dirigiu-se ao altar para se casar com o príncipe Harry, no sábado, ela carregou consigo 53 países do Commonwealth - cada um representado no bordado do seu véu.

Relembrando as discussões sobre o vestido e o véu de Meghan para o casamento de sábado, a designer Claire Waight Keller disse que a nova duquesa de Sussex achou bem-vinda a ideia de que o desenho do véu tivesse um significado adicional.

“O véu foi uma parte imensa das conversas que tivemos no começo. Conversamos sobre o que queríamos fazer em termos de tentar abraçar algumas conexões reais”, disse Waight Keller, que se tornou a primeira diretora-artística da famosa casa francesa Givenchy, ano passado.

“E muito do trabalho que ela provavelmente fará no futuro será relacionado ao Commonwealth… e eu disse 'não seria maravilhoso se levássemos os 53 países do Commonwealth, bordando uma flor e parte da flora e da fauna de cada um deles, e eles andariam ao altar, aquela caminhada ao altar com você'."

Keller disse que Meghan amou a ideia de que “todos aqueles países andassem com ela durante a cerimônia”.

Mês passado, seu novo marido, o príncipe Harry, foi nomeado para o cargo público de maior renome até agora, como embaixador jovem para o Commonwealth, formado pelas 53 nações conectadas pela história do hoje defunto Império Britânico.

As pessoas que trabalharam no véu feito à mão passaram centenas de horas costurando e tiveram que lavar as mãos para manter a seda e os fios imaculados.

A escolha de Meghan por um vestido limpo e esculpido, um véu de cinco metros de comprimento e uma tiara de diamantes foi elogiada por especialistas de moda.

Waight Keller disse que Harry a agradeceu pelo seu papel na construção da roupa “absolutamente deslumbrante" de sua mulher para a cerimônia na capela de St. George, no Castelo de Windsor, que vista de perto pela realeza e por celebridades, com milhões assistindo à cobertura pela televisão.

"Eu a vi depois da cerimônia. Ela estava radiante", disse Waight Keller. "Havia um brilho nela, você conseguia perceber que eles estão apaixonados… e ela parecia absolutamente primorosa."

