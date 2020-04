Giulio Giovanni, de 12 anos, com sua mãe Gloria preparam o local de estudo em Scansano, na Itáia 15/04/2020 REUTERS/Jennifer Lorenzini

Por Matteo Berlenga

SCANSANO, Itália (Reuters) - O local de estudo de Giulio Giovanni, de 12 anos, tem uma vista que muitas pessoas invejariam: um campo imaculado de colinas ondulantes, vinhedos e olivais sob o sol da Toscana.

Ele preferiria assistir aulas pela internet em casa, como seus colegas estudantes têm que fazer por causa do isolamento do coronavírus na Itália, mas o cenário bucólico sob uma árvore a 1,5 quilômetro de distância é o mais próximo com sinal.

"Nos dias em que tenho lição, trago de casa uma mesa, um banco e minha sacola com o tablet e todos os livros que preciso e minha mãe e eu vimos para cá de carro", disse Giulio nesta quarta-feira, que por sorte estava ensolarada e com uma brisa suave.

Sua mãe o leva ao local nos arredores da pequena cidade toscana de Scansano todos os dias porque o telefone fixo não funciona há meses e não há sinal de celular na área.

"Então, para participar das aulas, temos que vir aqui, onde podemos ao menos pegar internet", disse ela, explicando que usa o celular como ponto de acesso móvel.

"Montamos tudo e estamos prontos para nossas lições", disse Giulio.

"Prefiro estar na escola, porque ao menos lá estou entre amigos. Aqui só os vejo pela tela. Ao menos lá eu os veria em pessoa."

Sua mãe disse que está processando a empresa telefônica por estar demorando tanto para consertar a linha doméstica.

Até lá, ela continuará a levar Giulio ao local, onde, enquanto outros poderiam ficar tentados a desfrutar dos esplendores naturais, ele aciona o aplicativo "sala de aula" de seu tablet e inicia seu dia letivo.

