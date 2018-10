O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

07. Outubro 2018 - 19:30

Partida entre time de meninos resgatados em caverna da Tailândia e o sub-13 do River Plate em Buenos Aires 07/10/2018 Eitan Abramovich/Pool via Reuters

Por Karolos Grohmann

BUENOS AIRES (Reuters) - Os 12 garotos tailandeses e o técnico de futebol deles, que foram dramaticamente resgatados de uma caverna inundada em julho, participaram de uma partida de futebol bastante especial neste domingo, jogando no icônico estádio Monumental do River Plate, na Argentina.

Depois que o resgate deles tomou conta do mundo, a equipe, conhecida como os "Javalis Selvagens", foi homenageada na Olimpíada da Juventude que é realizada na capital argentina.

Vestidos com camisas violetas com o logo da equipe argentina, eles enfrentaram o time sub-13 do River, entrando em campo sob aplausos de seus oponentes.

Para registro, o resultado final foi 3 x 3.

"As crianças estão muito felizes por estarem aqui, muito animadas", disse Werachon Sukondhapatipak, chefe da delegação tailandesa. "É importante para eles conhecerem as Olimpíadas da Juventude e mostrarem seu apreço ao mundo."

"Durante a operação de resgate, muitas pessoas de todo o mundo vieram para a Tailândia para colaborar; eles sentem que devem agradecimentos a todos ao redor do mundo".

A equipe foi recebida por Rodolfo D'Onofrio, presidente do River Plate, cujo estádio foi sede da final da Copa do Mundo de 1978.

"É realmente um momento espetacular, porque esses garotos viveram momentos terríveis", disse D'Onofrio. "Estamos muito felizes em recebê-los para jogar uma partida de futebol com duração de uma hora."

"Nós lhes oferecemos o uniforme completo... hoje eles foram jogadores do River Plate".

Os meninos, de 11 a 16 anos na época, e seu treinador de 25 anos, Ekapol Chanthawong, estavam explorando a caverna de Chiang Rai, em Tham Luang, em 23 de junho, quando ficaram presos.

Eles sobreviveram nove dias com água escorrendo das rochas antes de serem descobertos em um monte lamacento por mergulhadores.

Um dramático esforço internacional de resgate terminou em 10 de julho, quando todos foram trazidos em segurança, em uma operação que virou manchete em todo o mundo.

Desde então, eles receberam diversos convites, entre eles este para participar dos Jogos Olímpicos da Juventude na capital argentina.

Os meninos, que também foram convidados de honra na cerimônia de abertura dos Jogos, em Buenos Aires, no sábado, partirão na terça-feira.

