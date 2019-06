FRANKFURT (Reuters) - A comunidade internacional precisa buscar uma solução política para o Irã, disse a chanceler alemã Angela Merkel neste sábado, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que abortou um ataque militar para retaliar a derrubada de um drone dos EUA por Teerã.

Em um encontro anual de igrejas protestantes, Merkel afirmou que a questão do Irã será discutida na reunião da próxima semana de líderes do Grupo das 20 maiores economias no Japão, pelo menos em um nível bilateral.

"Tem que haver uma solução política (sobre o Irã) e é nisso que estamos trabalhando", disse Merkel.

(Reportagem de Andreas Rinke)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram