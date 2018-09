O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Joseph Nasr

BERLIM (Reuters) - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, admitiu nesta segunda-feira que se equivocou em sua reação a alegações de simpatia do chefe da espionagem pela extrema-direita depois de resolver uma crise causada por sua mudança de cargo que ameaçou desmantelar seu governo.

As opiniões políticas de Hans-Georg Maassen, chefe da agência de inteligência BfV, passaram a ser esmiuçadas neste mês depois que ele questionou a autenticidade de um vídeo que mostra radicais perseguindo imigrantes em Chemnitz, cidade do leste alemão.

Na semana passada a União Democrata-Cristã (CDU) de Merkel, a bávara União Social-Cristã (CSU) e seu terceiro parceiro de coalizão, o Partido Social-Democrata (SPD), concordaram em transferir Maassen para um cargo de alto escalão do Ministério do Interior.

Mas a medida provocou uma reação pública negativa quando veio à tona que Maassen também receberia um aumento de salário. A coalizão rescindiu o aumento no domingo depois que alguns membros do SPD pediram que a sigla deixasse a aliança caso este fosse mantido.

"Eu me concentrei demais na funcionalidade e nos processos do Ministério do Interior e não o suficiente no que mexe com as pessoas, e com razão, quando elas ouvem falar da promoção de uma pessoa", disse Merkel aos repórteres exatamente um ano depois que uma eleição nacional inconclusiva mergulhou a nação em um limbo político de seis meses.

"Lamento muito que se tenha permitido que isso acontecesse... é importante que agora resolvamos os problemas do povo."

