09. Outubro 2017 - 11:35

BERLIM (Reuters) - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse nesta segunda-feira que seu bloco conservador vai iniciar conversas exploratórias para a formação de um governo de coalizão com o Partido Democratas Livres (FDP), pró-mercados, e com os ambientalistas do partido Verdes.

A União Democrata-Cristã (CDU), de Merkel, e seu representante na Baviera, a União Social-Cristã (CSU), irão conversar separadamente com o FDP e com os Verdes na próxima semana, afirmou a chanceler.

"Então, na sexta-feira, 20 de outubro, teremos uma primeira rodada de conversas exploratórias com todos os parceiros", disse Merkel em entrevista coletiva ao lado do líder da CSU, Horst Seehofer.

A CDU, de Merkel, aparentemente fez uma concessão à CSU no domingo ao concordar estabelecer um teto para o número de pessoas que a Alemanha receberá por ano por questões humanitárias.

Merkel disse que ficou muito satisfeita com o acordo, que foi "uma base muito boa para avançarmos para as conversas exploratórias (de coalizão)".

(Reportagem de Paul Carrel e Michelle Martin)

