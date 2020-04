BERLIM (Reuters) - A Alemanha prorrogará as medidas de distanciamento social adotadas no mês passado para frear a disseminação do coronavírus até 19 de abril, e o governo reavaliará a situação depois do feriado da Páscoa, disse a chanceler Angela Merkel nesta quarta-feira.

O país fechou escolas, lojas, restaurantes, parques de diversão e instalações esportivas, e muitas empresas interromperam a produção para ajudar a combater a doença, mas os números de casos novos e mortes de coronavírus ainda estão subindo.

"Estamos vendo algum efeito pequeno (das medidas), mas estamos longe de onde precisamos estar", disse Merkel a repórteres após uma teleconferência com os premiês dos 16 Estados alemães.

"Sabemos que uma pandemia não leva em conta os feriados", acrescentou, pedindo às pessoas que não viajem durante a Páscoa.

A Alemanha, país que tem a maior economia da Europa, pode encolher até 5,4% neste ano, alertaram os assessores econômicos do governo, e apesar de um pacote de estímulo de mais de 750 bilhões de euros para amenizar o golpe, as empresas estão ansiosas para voltar ao trabalho assim que for seguro.

Ainda nesta quarta-feira, Merkel debateu o impacto da crise com representantes da indústria automotiva, incluindo chefes de sindicatos, disseram o governo e fontes do setor à Reuters.

O jornal Stuttgarter Zeitung noticiou que a associação automotiva VDA e sindicatos delinearam quais medidas políticas acham serem necessárias para reativar a economia após a crise.

O ministro das Finanças, Olaf Scholz, anunciou mais cedo nesta quarta-feira um apoio de 2 bilhões de euros a startups.

(Por Michelle Martin, Madeline Chambers e Andreas Rinke)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram