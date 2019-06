Por Andreas Rinke e Paul Carrel

BERLIM (Reuters) - A chanceler alemã, Angela Merkel, foi vista tremendo durante encontro com o presidente do país, Frank-Walter Steinmeier, nesta quinta-feira, na segunda vez dentro de duas semanas que isso ocorre em público, mas o porta-voz da líder disse que ela está bem e que continua cumprindo com suas tarefas.

Merkel, de 64 anos, não possui histórico de graves questões de saúde. Ela estava participando de uma cerimônia de despedida para a Ministra da Justiça, Karatina Barley, que está deixando o cargo para se tornar uma deputada no Parlamento Europeu.

Ao lado de Steinmeier enquanto ele se dirigia ao encontro, Merkel começou a tremer visivelmente na parte superior do corpo, então cruzou os braços como para se travar. Ofereceram um copo de água, mas ela não quis beber enquanto Steinmeier falava.

Berlim está em meio a uma onda de calor.

Em 18 de junho, Merkel também foi vista tremendo quando se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, mas depois disse que se sentiu melhor após beber um pouco de água.

Perguntado se a chanceler faria parte da reunião de cúpula do G20 deste final de semana no Japão, o porta-voz disse: “Tudo está ocorrendo como planejado. A chanceler está bem.”

Após a cerimônia com Steinmeier, Merkel foi ao Bundestag, câmara baixa do Parlamento, para cerimônia de juramento do novo Ministro da Justiça. Ela não mostrou sinais de tremedeira e parecia relaxada, conversando e rindo com o vice-chanceler Olaf Scholz.

No passado, Merkel já fez piada sobre seu pouco tempo de sono durante os dias de trabalho desde que tenha uma noite inteira de olhos fechados durante o final de semana. Ela deve entrar de férias mais tarde neste verão europeu.

(Reportagem adicional de Reuters Television e Joseph Nasr)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram