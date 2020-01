BEVERLY HILLS (Reuters) - O australiano Russell Crowe quase roubou o show mesmo estando ausente do Globo de Ouro no domingo, aproveitando o prêmio de melhor ator recebido por ele para enviar uma mensagem sobre o papel da mudança climática nos incêndios florestais devastadores em seu país.

Várias atrizes presentes à cerimônia também chamaram atenção para a crise na Austrália, onde o fogo já matou 24 pessoas e deixou milhares de desabrigados.

Quando Crowe, nascido na Nova Zelândia, foi anunciado como ganhador do prêmio de melhor ator, a apresentadora Jennifer Aniston disse à plateia que ele estava em casa na Austrália "protegendo a família dos incêndios florestais devastadores".

Depois ela leu um comunicado enviado por Crowe caso vencesse: "Não se enganem, a tragédia em curso na Austrália é baseada na mudança climática".

"Precisamos agir com base na ciência, encaminhar nossa mão de obra global para a energia renovável e respeitar nosso planeta. Assim todos nós teremos um futuro", acrescentou.

Crowe, de 55 anos, que foi premiado como melhor ator de minissérie ou filme para televisão por interpretar o ex-executivo da Fox News Roger Ailes na série "The Loudest Voice in the Room", comunicou seus agradecimentos mais tarde no Twitter.

A postagem do vencedor do Oscar incluiu um vídeo gravado em um caminhão de bombeiros em uma área selvagem.

Acredita-se que a propriedade de Crowe de Nana Glen, localizada cerca de 550 quilômetros ao norte de Sydney, não corria risco imediato nesta segunda-feira.

