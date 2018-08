O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Walter Bianchi

BUENOS AIRES (Reuters) - Dezenas de milhares de argentinos protestaram nesta terça-feira diante do Congresso para pedir ao Senado que retire a imunidade da parlamentar e ex-presidente Cristina Kirchner, investigada por acusações de pagamento de propina durante seu governo.

A mobilização foi convocada pelas redes sociais sob o slogan "Desafuero y allanamiento a CFK", um dia antes de a Câmara decidir se registros de suas propriedades serão permitidos.

Pessoas carregando faixas, malas ou bolsas - símbolos da má gestão que supostamente ocorreu durante a Presidência de Cristina - também pediram a aprovação da lei de Extinção de Domínio, que será discutida na quarta-feira, para que as perdas causadas por corrupção possam ser recuperadas.

Para poder registrar as propriedades da ex-presidente, a Justiça precisa da aprovação do Senado, que também deve decidir se tira a imunidade, caso o juiz Claudio Bonadio - que conduz a investigação - peça no futuro a prisão da atual senadora.

Cristina disse nesta terça-feira que aceitará o que a câmara decidir.

"Deve ser esclarecido que esta decisão não implica em validar a irracionalidade das medidas ordenadas por Bonadio em sua cruzada persecutória contra mim", afirmou ela em carta.

