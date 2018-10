O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Outubro de 2018 21:06 06. Outubro 2018 - 21:06

EDIMBURGO (Reuters) - Dezenas de milhares de pessoas protestaram pelas ruas de Edimburgo neste sábado para mostrar apoio à independência escocesa do Reino Unido.

Os ativistas acenaram gigantescas bandeiras azuis da Escócia e usaram saiotes enquanto se reuniam em um parque perto do prédio do Parlamento escocês.

O Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês), que apoia a secessão do Reino Unido e tem quase metade dos assentos no parlamento do país, inicia sua conferência anual no domingo.

Um jornalista da Reuters que acompanhou a manifestação estimou que havia várias dezenas de milhares de pessoas presentes. Havia um punhado de contramanifestantes a favor da união agitando bandeiras britânicas.

Os escoceses votaram por permanecer na União Europeia em 2016 por uma grande margem, mas o Reino Unido como um todo votou pela saída. O processo do Brexit, desde então, colocou o governo nacionalista descontinuado da Escócia cada vez mais em desacordo com a liderança conservadora do Reino Unido.

A Escócia rejeitou a independência por uma margem de 10 pontos percentuais em um referendo de 2014.

A maioria das pesquisas mostra que o apoio público à independência escocesa do Reino Unido ficou no mesmo patamar de 45 por cento desde a votação de 2014, embora uma pesquisa recente tenha mostrado apoio por uma divisão do Reino Unido em um sinal de descontentamento em relação ao Brexit.

(Reportagem de Russell Cheyne)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português