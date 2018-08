O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

BUCARESTE(Reuters) - Milhares de romenos protestaram neste domingo pelo terceiro dia consecutivo contra o governo social-democrata em protestos contra a corrupção, exigindo que a primeira-ministra Viorica Dancila renuncie.

Os protestos em Bucareste e em várias outras grandes cidades foram pacíficos, em contraste com a primeira noite de manifestações na sexta-feira, quando policiais dispararam gás lacrimogêneo e usaram jatos de água em uma grande manifestação no centro de Bucareste, com centenas de pessoas precisando de atenção médica.

Cerca de 15 mil pessoas se reuniram em frente à sede do governo na capital no domingo, assobiando, soprando vuvuzelas e gritando "Corrupção mata! Renuncia!". Eles também entoavam "Ladrões, ladrões", agitando bandeiras da Romênia, dos EUA, da Otan e da União Europeia.

Manifestações pacíficas estão sendo realizadas repetidamente desde que os social-democratas assumiram o poder no início de 2017 e tentaram descriminalizar vários atos de corrupção.

No começo deste ano, legisladores do partido governista impuseram mudanças no código penal por meio do parlamento, provocando preocupação da Comissão Européia e do Departamento de Estado dos EUA. As mudanças estão sendo contestadas no Tribunal Constitucional.

O líder social-democrata Liviu Dragnea foi condenado a três anos e meio de prisão pelo Supremo Tribunal em junho por incitamento ao abuso de poder, em uma decisão que ainda cabe recurso.

(Por Radu Marinas)

