Este conteúdo foi publicado em 13 de Agosto de 2018 20:48 13. Agosto 2018 - 20:48

Meteoro cruza o céu no iníci oda manhã durante a chuva de meteoros anual Perseid, perto de Mitzpe Ramon, em Israel 13/08/2018 REUTERS/Amir Cohen

Por Ori Lewis

MITZPE RAMON, Israel (Reuters) - Milhares de pessoas se reuniram de madrugada em um dos locais mais escuros de Israel na esperança de se maravilharem com a chuva de meteoros anual Perseid, mas ficaram um tanto decepcionadas com o espetáculo.

Moradores tiveram a tarefa rara de conduzir o tráfego na noite sem lua desta segunda-feira em Mitzpe Ramon, no coração do Deserto do Negev, localidade cercada por um terreno descrito como semelhante a uma paisagem lunar ou marciana.

A família Feinberg, da região de Tel Aviv, dirigiu durante duas horas e meia para o show, mas o número de meteoros, cerca de um ou menos por minuto, não chegou a iluminar a escuridão do céu noturno na Cratera Ramon como em anos anteriores.

"Estamos aqui esperando as estrelas caírem, as crianças estão muito impacientes", disse Eliran Feinberg, de 42 anos, que trabalha para uma empresa de transporte aéreo de carga.

Os meteoros Perseid, que atingem seu auge todo mês de agosto, são produzidos por fragmentos do cometa 109P/Swift-Tuttle, que passa ao largo da Terra a cada 133 anos e visitou o planeta pela última vez em 1992.

O professor Rennan Barkana, chefe do departamento de astrofísica da Universidade de Tel Aviv, disse que a chuva deste ano não foi tão intensa porque a Terra passou por uma parte mais esparsa dos fragmentos do cometa do que outras vezes e porque uma quantidade menor de partículas entrou na atmosfera.

(Reportagem adicional de Daria Sito-Sucic in Sarajevo)

