Ministro da Defesa do Brasil, Fernando Azevedo e Silva 29/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - Cinco militares venezuelanos foram localizados nesta quinta-feira na terra indígena de São Marcos, no nordeste de Roraima, durante uma missão de reconhecimento e patrulhamento nas áreas de fronteira conduzida por unidades do Exército brasileiro, informaram os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores em nota conjunta nesta sexta-feira.

Segundo a nota, os militares estavam desarmados e foram conduzidas a Boa Vista, onde estão sendo entrevistados. O Exército brasileiro intensificou o patrulhamento na região da faixa de fronteira, conforme a legislação.

O episódio da localização de militares venezuelanos em solo brasileiro ocorre dias após agressores terem atacado uma unidade militar no sul da Venezuela, roubando e matando um soldado, conforme autoridades do país vizinho.

Na ocasião, o ministro da Informação venezuelano, Jorge Rodríguez, disse que os autores do ataque receberam ajuda do presidente Jair Bolsonaro, o que foi negado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Rodríguez disse que seis pessoas foram presas em relação ao ataque no Estado de Bolívar, perto da fronteira com o Brasil. Ele acrescentou que os agressores foram treinados em "campos paramilitares na Colômbia" e receberam assistência de Bolsonaro. Ele, entretanto, não forneceu detalhes para amparar essas acusações.

Indagado sobre as acusações, o Itamaraty afirmou que: "o Brasil nega qualquer envolvimento no episódio".

(Reportagem de Ricardo Brito)

