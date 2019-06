CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A ministra da Economia do México, Graciela Marquez, disse no domingo que se reunirá com o secretário de Comércio norte-americano, Wilbur Ross, em Washington, na segunda-feira, dois dias antes de os países vizinhos discutirem possíveis tarifas sobre produtos mexicanos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas punitivas de 5% sobre as mercadorias mexicanas, que aumentariam gradualmente para 25% se o México não controlar a imigração para o norte.

A vice-ministra do Comércio Exterior do México, Luz Maria de la Mora, afirmou em um tuíte que ambos analisarão a relação comercial entre os dois países, acrescentando que o México se tornou o maior parceiro comercial dos Estados Unidos no início de 2019.

O presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, está otimista de que seria possível encontrar uma maneira de evitar as tarifas.

Enquanto isso, Trump chamou o México de "abusador" no Twitter neste domingo de manhã. Ele pediu a construção de um muro na fronteira com os EUA e reiterou as ameaças de tarifas.

Marquez e Ross se encontraram em El Salvador, onde ambos assistiram à posse do novo presidente do país centro-americano, Nayib Bukele.

(Reportagem de Sharay Angulo)

