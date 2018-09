O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

26 de Setembro de 2018

Ministro do Interior italiano, Matteo Salvini

PARIS (Reuters) - A ministra francesa de Assuntos Europeus, Nathalie Loiseau, acusou nesta quarta-feira o ministro do Interior anti-imigração da Itália, Matteo Salvini, de se comportar "como Pôncio Pilatos", o oficial romano que lavou as mãos sobre o destino de Jesus Cristo.

As relações entre França e Itália azedaram desde que o novo governo italiano tomou posse em junho e imediatamente fechou os portos do país para navios humanitários que resgatam imigrantes no litoral da Líbia, obrigando outros países da União Europeia a atuarem.

No incidente mais recente, França, Portugal, Espanha e Alemanha concordaram em receber imigrantes do navio de resgate Aquarius na terça-feira depois que a Itália impediu que a embarcação atracasse.

"O senhor Salvini, hoje, é como Pôncio Pilatos. É obsceno", disse a ministra francesa à rádio RTL.

Horas mais cedo o presidente francês, Emmanuel Macron, disse a repórteres que a Itália "decidiu não seguir mais a lei internacional, em particular a lei marítima humanitária".

Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga, acusou Macron de hipocrisia nesta quarta-feira, dizendo que o francês deu as costas a mais de 50 mil imigrantes da fronteira italiana "nos últimos meses".

"Não aceitamos lições sobre direitos ou humanidade do senhor Macron", disse Salvini em um comunicado.

A Itália acolheu mais de 650 mil imigrantes nos últimos cinco anos. Pelos regulamentos da União Europeia, os postulantes a asilo devem ficar no primeiro país do bloco em que ingressam até seu pedido ser processado -- o que pode levar anos.

Mas muitos imigrantes que entram na Itália querem seguir imediatamente para países mais ricos do norte, incluindo a França. Os franceses vêm impedindo os imigrantes de cruzarem suas fronteiras, dizendo que as regras da UE têm que ser respeitadas.

(Por Sudip Kar-Gupta e Sophie Louet; Reportagem adicional de Crispian Balmer, em Roma)

