LONDRES (Reuters) - O ministro britânico para o Oriente Médio teve conversas "abertas, francas e construtivas" com representantes do governo do Irã sobre as crescentes tensões na região durante uma visita a Teerã, disse o ministério de Relações Exteriores neste domingo.

"Eu reiterei a avaliação do Reino Unido de que o Irã quase certamente teve responsabilidade pelos recentes ataques sobre navios-tanque no Golfo de Omã", disse o ministro para Oriente Médio e Norte da África, Andrew Murrison, em nota.

"Tal atividade, que tem um elevado risco de um erro nos cálculos, precisa parar para permitir a imediata desescalada das crescentes tensões", acrescentou ele.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram