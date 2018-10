O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

ACAPULCO, México (Reuters) - O ministro da Defesa do México disse na sexta-feira que legalizar ópio para uso medicinal pode conter violência causada por gangues que lutam pelo controle de campos de papoula e rotas de tráfico no sudoeste do país.

O ministro de Defesa, o general Salvador Cienfuegos, falou a repórteres durante uma visita à cidade de Teloloapan, no violento Estado de Guerrero, onde grande parte da heroína traficada para os Estados Unidos é produzida.

A legalização “já está na mesa. Acho que pode ser uma saída para o problema”, disse Cienfuegos quando perguntado sobre violência no Estado e propostas para regular a produção de ópio.

Olga Sánchez, ministra do Interior designada do presidente eleito Andrés Manuel López Obrador, disse que o próximo governo irá explorar a regulamentação da produção de ópio para uso farmacêutico.

O governador de Guerrero apoiou a ideia e parlamentares estaduais enviaram um esboço de projeto de lei ao Congresso federal em agosto.

“Mas este é um assunto que terá que ser debatido. Em princípio, me parece ser correto”, disse Cienfuegos.

Ele expressou preocupações sobre como garantir segurança de agricultores se pararem de vender drogas às gangues e começarem a fornecer ópio ao governo para produção de morfina.

López Obrador, de esquerda e vencedor da eleição de julho por grande maioria, assume o cargo em 1º de janeiro e propõe grandes mudanças à estratégia de guerra às drogas. Ele sugeriu uma paz negociada e anistia para vendedores de drogas não violentos, traficantes e agricultores.

López Obrador deve nomear em breve um novo ministro da Defesa para substituir Cienfuegos.

(Reportagem de Uriel Sanchez)

