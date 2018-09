O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

LONDRES (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores britânico, Jeremy Hunt, disse que acredita que o plano Chequers da premiê Theresa May para o Brexit deve continuar sendo a base para a saída do Reino Unido da União Europeia, e que as negociações devem ocorrer ao redor deste plano.

Hunt disse à rede de televisão Sky News nesta quinta-feira que as propostas de May para o Brexit, conhecidas como plano Chequers em razão da casa de campo onde foram definidas pelo gabinete britânico em julho, ainda são relevantes apesar da oposição expressada por líderes europeus e alguns dos colegas de May.

"Eu acho que ele é a base de um acordo e nós estamos muito confiantes de que no final cabeças calmas prevalecerão e nós conseguiremos um acordo", disse ele.

"Nós nunca dissemos que não estamos preparados para negociar sobre elementos individuais."

(Por Sarah Young)

