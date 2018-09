O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 30 de Setembro de 2018 16:53 30. Setembro 2018 - 16:53

BIRMINGHAM, Inglaterra (Reuters) - O ministro do Comércio, Liam Fox, disse neste domingo que é hora de parar de discutir o resultado da decisão de 2016 quanto ao Reino Unido deixar a União Europeia e que o país está enfrentando alguns meses cruciais.

"Precisamos parar de refazer o referendo e nos unir para honrar a vontade democrática do povo britânico, ou vamos nos arriscar a enfraquecer a fé no próprio sistema democrático", disse Fox à conferência anual do Partido Conservador em Birmingham.

"As decisões que tomarmos nos próximos dias e meses moldarão profundamente nosso relacionamento com a União Europeia e o mundo, à medida que desenvolvemos uma visão de um Reino Unido realmente global."

(Por Kylie MacLellan)

