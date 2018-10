O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Outubro de 2018 16:59 21. Outubro 2018 - 16:59

WASHINGTON (Reuters) - O ministro saudita de Relações Exteriores, Adel al-Jubeir, afirmou neste domingo que o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi dentro do consulado do país em Istambul foi um "erro sério enorme" e prometeu à família da vítima que os responsáveis serão punidos.

"Isso foi um erro terrível. Isso é uma tragédia terrível. Nossas condolências para eles. Sentimos a dor deles", disse Jubeir em entrevista à Fox News. "Infelizmente, um erro sério enorme foi feito e eu garanto a eles que os responsáveis serão punidos por isso."

(Por Doina Chiacu e Patrick Rucker)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português