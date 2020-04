RIAD (Reuters) - Ministros da Saúde do grupo das 20 principais economias do mundo vão participar de uma reunião por videoconferência em 19 de abril para tratar do impacto do novo coronavírus no setor de saúde e na sociedade global, informou o G20 nesta segunda-feira.

A reunião vai ocorrer após reunião virtual dos líderes do G20, em que os ministros da Saúde foram encarregados de compartilhar as melhores práticas nacionais e desenvolver um conjunto de ações urgentes para o G20 combater conjuntamente a pandemia.

(Reportagem de Stephen Kalin)

